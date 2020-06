PALERMO – Il Prefetto di Palermo Antonella De Miro ha disposto l’accesso ispettivo al Comune di Mezzojuso per verificare infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dell’amministrazione. Lo comunica in una nota la prefettura del capoluogo. “A seguito della delega del Ministro dell’Interno – si legge nel comunicato diffuso -, il Prefetto di Palermo ha disposto, ai sensi dell’art.143 del D.L.vo 267/2000, come sostituito dall’art.2 comma 30 Legge 94/2009 e s.m., con proprio decreto datato 4.6.2019, l’accesso ispettivo presso il Comune di Mezzojuso al fine di verificare la sussistenza di elementi comprovanti la condizionabilità dell’Ente locale da parte della criminalità organizzata. A tal fine, il Prefetto ha nominato la Commissione di indagine e il relativo gruppo di supporto e di consulenza, chiamandovi a farvi parte un Viceprefetto con funzioni di coordinamento, un Vice Questore, un Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, un Tenente Colonnello della Guardia di Finanza e un Funzionario economico finanziario dell’Amministrazione Civile dell’Interno”.