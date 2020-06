Supermercati e discount

Sono 2.150 in totale, tra Esselunga, Md Discount, Eurospin e Lidl, le posizioni aperte in tutta Italia nel settore dei supermercati. Lo scrive la redazione economica de Il Corriere della Sera.

Esselunga cerca 200 persone per diverse tipologie di profili: pasticceri, addetti al controllo qualità, capi reparto parafarmacia, farmacisti, cassieri, commessi “Esserbella” (divisione cosmetica), baristi per il “Bar Atlantic”, addetti al servizio sorveglianza e alla logistica; ricercati anche allievi responsabili e gli allievi della gastronomia. Molti i programmi di formazione dei giovani: per tecnici uscenti da istituti tecnici, diplomati come tecnici dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera (per entrare al “Bar Atlantic”), per specialisti dei reparti freschi uscenti dagli alberghieri e per il reparto macelleria.

Sono 1.650 invece le posizioni aperte in Md Discount, in occasione dei suoi 25 anni. Md ha rilevato anche 21 punti vendita in Sicilia, da Ard-Abate. Il piano di assunzioni procederà al ritmo di 550 ogni anno nei prossimi tre anni, e comprende i cassieri, gli allievi per macelleria, gastronomia, panetteria e pasticceria, gli addetti alla qualità e alla logistica. Le aperture preventivate saranno indicativamente entro il 2021.

Eurospin cerca 153 lavoratori: assistenti di filiali, macellai, salumieri, addetti all’ufficio viaggi, impiegati ufficio fatturazione, buyer ortofrutta, addetti alle vendite, capi settore, gastronomi, addetti alla logistica, manutentori di punto vendita.

Assunzioni in vista anche per Lidl Italia, che cerca 149 dipendenti. Oltre alle figure di store manager e area manager, opportunità in tutta Italia anche per addetti alle vendite, operatori di filiale, capi area e preparatori merce notturni.