PALERMO – “Nel silenzio assordante e omertoso è suonato il gong sui vitalizi degli ex deputati e da adesso la Sicilia rischia di vedersi tagliare da Roma ben 70 milioni resi in servizi”. A dirlo è Vincenzo Figuccia, deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia, sul mancato taglio dei vitalizi degli ex componenti dell’assemblea di Palazzo dei Normanni. Figuccia poi prosegue: “Tutto perché l’insopportabile incrostamento gattopardiano, male atavico di questa terra, guarda con ostinazione al mantenimento dello status quo, alla torre d’avorio, alla casta medievale. Ma come giustificare una posizione simile, innanzi a migliaia di lavoratori siciliani, figli del sistema contributivo che di certo non avranno mai pensioni di quell’entità? Che lo si fosse stabilito con un voto in Aula, con la fantomatica commissione speciale o con una determina dell’ufficio di Presidenza – prosegue -, si sarebbe già dovuto tagliare senza se e senza ma. Oggi chiederò alla presidenza dell’assemblea e a tutto il Parlamento che ci si assuma la responsabilità e che con voto palese si stabilisca definitivamente il taglio”.