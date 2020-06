Al via Una marina di libri

PALERMO – Una Marina di libri si è aperto con lo ‘spiegone’ di Marco Damilano. Il festival del libro palermitano ha preso così il via con l’incontro “Il porto dei diritti negati”, organizzato dalla redazione de L’Espresso e dalla stessa organizzazione di Una marina di libri. Il dibattito dedicato all’impegno della città di Palermo per l’accoglienza dei migranti è stato aperto da Piero Melati e ha visto l’intervento di Lirio Abbate, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dell’editore Ottavio Navarra e di Evelina Santangelo.

L’iniziativa apre il lungo cartellone di eventi che si nei prossimi giorni popolerà gli spazi dell’Orto botanico di Palermo, in cui si svolge Una marina di libri. Fra questi, eventi domenica 9 giugno alle 18, sul Palco, ci sarà anche LiveSicilia con l’incontro “Dieci anni di LiveSicilia, dieci anni di Sicilia”, un dibattito per riflettere con i protagonisti della politica, della cronaca e dello sport su come come sia cambiata (o non cambiata) la Sicilia in questi ultimi dieci anni. (Clicca qui per scoprire chi ci sarà)

Una marina di libri è il festival dell’editoria indipendente che quest’anno ospita nei suoi espositori 98 editori. Il festival è dedicato alla lettura ma è anche un momento di riflessione sull’arte e sulla politica e sulla cultura siciliana e non solo. Sempre oggi alle 18 Marco Bellocchio presenterà il suo film “Il traditore”, film dedicato al personaggio di Tommaso Buscetta e unico film italiano candidato al festival di Cannes. Questa sera, sempre a proposito di cinema Salvatore Ferlita intervisterà il regista palermitano Roberto Andò. Sempre alle 21 Benedetta Tobagi presenterà il suo libro “Piazza Fontana. Il processo impossibile” con lo storico Salvatore Lupo. Domani alle 19.30 Palermo Pride organizza l’evento “ #Parolescandalose ‘Memorie di Adriano’ di Marguarite Yurcenar. Come il viaggiatore naviga tra le isole. Ci saranno anche tre incontri curati dalla Questura di Palermo e dedicati a investigatori veri, di carta e di celluloide: con Cristina Cassar Scalia, Paola Di Simone; il questore Virgilio Albarelli, Giacomo Cacciatore e Roberto Greco; il regista e lo sceneggiatore de “Il Cacciatore”, Davide Marengo e Fabio Paladini. Sabato alle 12 poi Valerio Massimo Manfredi presenterà il suo libro “Sentimento italiano. Storia, arte, natura di un popolo inimitabile”. (Qui tutto il programma del festival)