Cambio al vertice della Finanza

PALERMO – Si è tenuta stamani, nella caserma Giuseppe Cangialosi a Palermo, la cerimonia di insediamento del generale di divisione Riccardo Rapanotti al comando regionale Sicilia della guardia di finanza. L’avvicendamento è avvenuto con il generale di brigata Giancarlo Trotta che prosegue nelle mansioni di comandante provinciale Palermo.

La cerimonia è stata presieduta dal comandante interregionale dell’Italia sud-occidentale, generale di corpo d’armata Carmine Lopez che, alla presenza di autorità locali e di una rappresentanza dei reparti siciliani della guardia di finanza, ha rivolto al generale Rapanotti un caloroso augurio di “buon lavoro” per l’importante incarico assunto.

Laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, il generale Rapanotti proviene dal comando generale del corpo, dove rivestiva la carica di capo del II reparto, deputato al coordinamento informativo e alle relazioni internazionali. In precedenza, ha ricoperto incarichi operativi e di Stato Maggiore di altissimo rilievo in tutti i settori che caratterizzano l’attività della guardia di finanza. Insignito del titolo “Scuola di Polizia Tributaria”, ha svolto pluriennale attività di docenza nelle materie giuridiche presso Istituti di Istruzione del Corpo e Interforze.