Dieci anni di LiveSicilia, 10 anni di Sicilia

“Dieci anni di LiveSicilia, dieci anni di Sicilia” è l’evento col quale si festeggerà il primo decennale del nostro giornale. Domenica 9 giugno alle 18 saremo all’Orto botanico di Palermo, sul palco allestito in occasione di “Una marina di libri”.

I giornalisti di LiveSicilia e i loro ospiti discuteranno di come sia cambiata (o non cambiata) la Sicilia in questi ultimi dieci anni. Approfondendo quattro settori che sono stati i pilastri del giornale: la politica, con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè; la città, con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando; la mafia, con il questore di Palermo Renato Cortese; lo sport, con il presidente del Palermo Calcio Alessandro Albanese.

IL LINK ALL’EVENTO SU FACEBOOK

“Una marina di libri” è il festival del libro di Palermo. In nove edizioni ha conquistato un posto centrale nel panorama culturale italiano e ha consolidato la sua posizione tra le fiere dedicate al mondo del libro e soprattutto nel cuore del pubblico. Negli anni ha ospitato più di 130 case editrici da tutta Italia, scrittori nazionali e internazionali, musicisti, artisti e operatori culturali di grande fama, per una vera e propria festa della lettura e della parola.