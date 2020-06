Saltano le nozze tra Fca e Renault. La casa automobilistica presieduta da Elkann “ritira con effetto immediato la proposta di fusione”, dopo il nuovo rinvio chiesto dal board del gruppo francese sotto pressing del governo di Parigi: “Non esistono le condizioni politiche” in Francia per una fusione. Immediato il contraccolpo a Wall Street, dove il titolo Fca ha perso il 3,71% nelle contrattazioni after hours. (ansa)