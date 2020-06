Il crocifisso in ospedale

Un crocifisso in ogni stanza dell’ospedale di Chivasso (Torino). E’ questa la decisione dell’Asl To4 che ha subito sollevato un vespaio di polemiche. “Un meccanismo penoso”, commenta Marco Grimaldi di Leu. Silvio Viale dei Radicali, attacca: “C’è sempre qualcuno più salviniano di Salvini. Il messaggio è chiaro: in questo ospedale non ti resta che affidarti a Cristo”. Ma l‘Asl difende la decisione: “I crocifissi c’erano anche prima, ma dopo i lavori di manutenzione alcuni si sono rotti e abbiamo pensato di sostituirli”.