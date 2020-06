Il governo tiene duro:

Il taglio a Quota 100 e reddito di cittadinanza ‘non è assolutamente all’ordine del giorno. Lavoriamo con il Mef perché si prefigurano dei risparmi di spesa’ visto che alcune somme erano state ‘un po’ sovradimensionate’. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in un punto stampa da Hanoi. Di Maio, nessuna manovra correttiva. ‘La lettera ci dice delle cose da fare, noi dobbiamo rispondere con educazione ma non siamo disposti a fare come si e’ fatto negli ultimi anni, cioè tagliare ai cittadini e ai servizi’, dice il vicepremier.