“Io figlio di Salvini

Le parole di Sala dopo quelle del vicepremier. E non sono tenere.

Matteo Salvini dice di avere 60 milioni di figli? “Io non lo vorrei neanche come zio”: così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ironizza sulle parole del vicepremier che spiegava la sua posizione riguardo alla procedura di infrazione europea per eccesso di debito dell’Italia.