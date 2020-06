Le donne nello sport

PALERMO – Un pomeriggio a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, per parlare di donne, professionismo e sport, insieme a due campionesse olimpiche, Valentina Vezzali e Bebe Vio. E’ stato questo il presupposto per un convegno, organizzato dalla Fondazione Bellisario delegazione Sicilia di cui è referente l’imprenditrice Marcella Cannariato, che ha visto presenti oltre il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti, il presidente dell’Ordine, Salvatore Amato, il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito Luigi Francesco De Leverano e la capitana dell’Andros Basket, neo promossa in A1 femminile, Marta Verona. Oltre le testimonianze, molto apprezzate, delle atlete e dei ‘padroni di casa’, il sottosegretario Giorgetti ha parlato della ‘legge delega allo sport’, che sarà discussa, proprio a partire dai prossimi giorni in Parlamento. L’iniziativa si è inserita nell’ambito degli eventi che hanno preceduto gli assoluti italiani di scherma che cominciano oggi a Palerrmo.

