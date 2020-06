A fuoco l'area in cui si trovava il rifugio di un senzatetto. Le cause sarebbero accidentali.

PALERMO – Oltre due ore di intervento per spegnere le fiamme. Un maxi incendio è divampato stanotte in un terreno a ridosso della via Celona, dalle parti di viale Michelangelo.

In quella zona si trovano le Grotte della Molara, in una delle quali si rifugia ormai da settimane un giovane immigrato con il suo cane: il fuoco ha distrutto il suo giaciglio, ma in base a quanto accertato dai pompieri e dai poliziotti intervenuti sul posto, sarebbero stati alcuni ceri votivi lasciati accesi a provocare le fiamme che hanno poi coinvolto grossi cumuli di sterpaglie.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 23,30 da alcuni residenti della zona: in pochi minuti in via Celona sono arrivate le volanti della polizia che hanno chiuso il tratto di strada al traffico. Tre le squadre dei vigili del fuoco intervenute: le operazioni di spegnimento sono terminate intorno alle 2.