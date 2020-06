Salvini: “Lo Stato c’è”

“Decine di arresti contro la mafia pugliese, sequestri per più un milione di euro nel reggino perché in odore di ‘ndrangheta, blitz contro i clan in provincia di Palermo. Grazie a forze dell’ordine e inquirenti. Lo Stato c’è, fa pulizia e non molla la presa: per i criminali tolleranza zero”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando le operazioni delle forze dell’ordine della mattinata, tra cui quella antimafia in provincia di Palermo (leggi qui).

“Complimenti a forze dell’ordine e magistratura per l’operazione ‘Ares’, che dalla Puglia a Milano ha portato a decine di arresti di presunti appartenenti alle famiglie mafiose foggiane, e per l’inchiesta che nel Palermitano ha consentito di bloccare soggetti ritenuti affiliati alla cosca di Carini. Oggi è davvero una giornata campale per lo Stato, che grazie a queste operazioni eseguite praticamente in tutta Italia torna protagonista nel controllo del territorio”. Così in una nota i parlamentari del MoVimento 5 Stelle in Commissione Antimafia.