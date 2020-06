PALERMO – Al bando sacchetti, posate, piatti, bicchieri e cannucce di plastica. Il comune di Palermo continua nella sua battaglia contro la plastica monouso e, con una apposita ordinanza in vigore dal 15 giugno, estende il divieto di vendita e distribuzione anche ai lidi balneari di Mondello, Sferracavallo e dell’Addaura, borgate quest’ultima in cui verrà estesa anche la differenziata domiciliare per bar e ristoranti.

Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato il provvedimento per limitare la vendita e l’utilizzo di stoviglie e posate usa e getta in vista della stagione estiva, quando il litorale della città viene preso d’assalto dai turisti e dai bagnanti. Il tutto con la benedizione dei gestori dei lidi, con cui l’amministrazione aveva già raggiunto un accordo nelle scorse settimane.

“Ci stiamo muovendo in sinergia fra Amministrazione e Aziende, ma soprattutto in un percorso che coinvolge e riconosce un ruolo importante a coloro che gestiscono le spiagge – commenta il primo cittadino – Inutile sottolineare che, una volta portato a compimento questo lavoro ed entrando a pieno regime operativo, le spiagge plastic-free potranno diventare un altro fiore all’occhiello della città ed un motivo in più per attrarre palermitani e turisti”.

Per l’assessore all’Ambiente Giusto Catania, “questo è il nostro modo concreto di aderire alle iniziative della giornata mondiale per gli oceani, ma è solo un primo passo per il bando totale della plastica usa e getta che continueremo a perseguire in raccordo con gli operatori commerciali e spronando i cittadini a scelte consapevoli e sostenibili”.