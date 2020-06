CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Un focolaio di tubercolosi animale è stato riscontrato in un allevamento a Canicattì (Ag) dai veterinari dell’Asp. I capi infetti sono stati isolati e tutto l’allevamento è stato sequestrato. Il sindaco ha adottato un’ordinanza con rigorose prescrizioni tra cui l’abbattimento entro 15 giorni dei capi infetti, la sanificazione dell’allevamento e di tutte le aree e attrezzature pertinenziali comprese le deiezioni, il foraggio, il letame e i pascoli. Sotto osservazione anche gli animali nati nel periodo precedente l’accertamento del caso di tubercolosi che è giudicato ad alto rischio anche per l’uomo. E’ il secondo caso accertato nel territorio di Canicattì in 18 mesi.

(ANSA)