TERMINI IMERESE (PALERMO) – Fiamme e paura in piazza Marina a Termini Imerese, per un vasto incendio divampato negli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il rogo si è sviluppato in una stanza del secondo piano del palazzo, dove si troverebbe l’archivio. Nel giro di pochi minuti le fiamme si sono diffuse, provocando un’altissima colonna di fumo che ha invaso anche la strada.

Decine le chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre. In piazza Marina anche i sanitari del 118, ma fino a d adesso non si sarebbero registrati feriti o persone intossicate.

Sul posto anche i carabinieri. Tutti i dipendenti sono stati allontanati dai loro uffici, sono in corso le operazioni di spegnimento alle quali seguiranno l’intervento per la messa in sicurezza e la valutazione dei danni.

Le fiamme, spente intorno alle 11, sono divampate da uno spogliatoio adiacente all’archivio. I vigili del fuoco stanno verificando se ci sono danni alla struttura e alla filiale di una banca che si trova al primo piano. Secondo una prima ricostruzione il rogo è divampato a causa di un corto circuito probabilmente da una presa elettrica.