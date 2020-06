Immobili abusivi ad Altavilla

PALERMO – Ruspe in azione sul lungomare di Altavilla Milicia (Pa) per abbattere quattro immobili abusivi. I proprietari non hanno eseguito l’ordine di demolizione, così gli immobili sono stati acquisiti al patrimonio del Comune e avviati alla distruzione in corso in queste ore. Si tratta di seconde case utilizzate per il periodo estivo. Gli immobili si trovano in via Consolare. A realizzare l’abbattimento una ditta privata a cui, dopo la gara d’appalto, sono stati affidati i lavori. Dallo scorso anno sono stati 18 gli immobili già abbattuti. Oltre a questi quattro ci sono pronte altre 20 demolizioni che saranno eseguite nei prossimi mesi. (ANSA).