CUSTONACI (TRAPANI) – Parte questa sera alle ore 22.00 con una milonga nella piazza di Custonaci, l’evento “La cittadella del tango”, organizzato dall’associazione “ Le Ali di Custonaci” e dall’associazione “Civitas Tango”.con il patrocinio del Comune di Custonaci. Il festival che si concluderà domenica 9 giugno, propone un viaggio tra la cultura, la storia, la danza e la musica del tango, con incontri, spettacoli ed eventi, il cui filo rosso è rappresentato dall’antico ballo argentino. L’appuntamento nasce infatti dall’amore per il tango, danza sensuale, dichiarata Patrimonio dell’umanità in quanto “incarna e incoraggia sia la diversità culturale che il dialogo”. “La cittadella del tango”, vuole essere un’occasione per valorizzare il piccolo centro siciliano conosciuto soprattutto per l’importanza delle sue cave di marmi e per le eccellenze enogastronomiche del suo territorio, ma anche per offrire alla comunità la possibilità di avvicinarsi a quella che è in assoluto la regina delle danze e delle musiche popolari tra le più apprezzate nel mondo. Il festival avrà vari momenti: le lezioni di tango, le milonghe, mostre e workshop, e lo spettacolo “Piazzolla Tango”, sabato 8 giugno, alle ore 19.00, al Teatro comunale di Custonaci, con i maestri argentini Silvina Larrea y Pablo Pouchot, coreografi e ballerini nati a Buenos Aires, accompagnati dal Trio Siciliano formato dai musicisti Silviu Dima, Fabio Piazza e Giorgio Gasparro. Alla fine dello spettacolo tutti in pista a ballare tanghi e milonghe in compagnia del cantante argentino Federico Pierro, nato a La Plata, che si esibirà con le più belle canzoni del suo repertorio. Le serate danzanti vedranno la partecipazione di vari musicalizadores: l’argentino David Mateau, la polacca Anna Hardy, e i palermitani Antonio Davì e Ivan Di Spirito.