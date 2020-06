Miccichè: “Salvini ci ha offeso

Il commissario di Forza Italia a Favignana per l'emergenza delle quote tonno

“Siamo siciliani. L’orgoglio di essere siciliani dobbiamo ricordarcelo anche quando andiamo a votare. Andare a votare uno che ci ha offeso per tutta la vita, soltanto perché viene a dirci che ci vuole bene, non è possibile. Scordiamocelo, perché i leghisti ci vogliono soltanto ammazzare”. Così il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, in un post su Facebook, dopo avere tenuto ieri a Favignana un comizio sull’emergenza delle quote tonno e avere incontrato pescatori e cittadini.

“Sono stato a Favignana per incontrare i pescatori e i cittadini – prosegue -. Quello che ho sentito è rancore, rabbia: qui la Lega e Matteo Salvini hanno fatto il pieno di consensi alle elezioni e poi hanno preso in giro tutti con le quote tonno”. “Ottanta posti di lavoro persi e 700 mila euro di investimento privato andati in fumo: questi sono i numeri causati dal taglio delle quote tonno in Sicilia. La decisione – ha concluso Miccichè – provocherà la chiusura della tonnara di Favignana”.