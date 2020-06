Molesta una bimba al campo scout

CALTANISSETTA – I carabinieri a Caltanissetta hanno arrestato un uomo di 36 anni nisseno, per i reati di violenza sessuale, divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla Procura, è partita a settembre scorso, in seguito ad una querela dei genitori di una ragazza di 13 anni che aveva denunciato un volontario della Croce Rossa Italiana, il quale, in un campo scout a Caltanissetta, aveva molestato la bambina. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato numerosissimi file contenenti materiale pedopornografico. e indagini erano state avviate dopo una denuncia presentata dai genitori della ragazzina alla polizia postale di Catania che ha svolto i primi accertamenti e controlli sul materiale sequestrato. La Procura di Caltanissetta ha poi delegato per le successive indagini i carabinieri. L’uomo dopo l’arresto è stato condotto in carcere.

(ANSA)