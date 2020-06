PALERMO – Una nuova pavimentazione, lo spostamento della fontana per aumentare lo spazio libero, panchine e nuove piante: ecco come cambierà volto la piazza di Mondello, a Palermo. Il consiglio comunale ha infatti approvato una delibera che consente a Palazzo delle Aquile di partecipare a un bando regionale che mette a disposizione delle somme per le zone turistiche e marinare: in palio per la città ci sarà un milione e mezzo di euro.

In realtà i soldi non basteranno per tutto: il progetto da quasi quattro milioni era da tempo nel Piano triennale delle opere pubbliche, ma senza finanziamenti. Il Comune ha così pensato di rivederlo e concentrarsi solo sulla parte pedonale della piazza, cosa per la quale basteranno i fondi regionali, rimandando al futuro tutto il resto. “Una grande opportunità per mettere insieme da un lato l’esigenza di dare anche alle borgate marinare la giusta attenzione, in questo caso per la piazza di Mondello, e dall’altro l’attuazione del piano di decoro urbano che stiamo portando avanti in tutte le circoscrizioni”, commenta il vicesindaco Fabio Giambrone che ha presentato la delibera insieme all’assessore all’Urbanistica Giusto Catania.

Il progetto prevede la nuova pavimentazione della piazza con conci di pietra calcarea del tipo “Nerello di Custonaci”, che è di per sé già una notizia dopo le polemiche di alcuni anni fa per la colata di normale asfalto che aveva fatto gridare allo scandalo. I conci formeranno una sorta di disegno che ricorda le reti dei pescatori, in riferimento alla tradizione della borgata.

Ma anche lo spostamento lato monte della statua e della fontana di Nino Geraci che, oggi al centro della piazza, creano qualche difficoltà per spettacoli e manifestazioni pubbliche, nuove panchine e fioriere, cestini ma anche un albero ad alto fusto a bordo strada su via Torre di Mondello. Verrà spostato anche l’attuale sistema di illuminazione. Resta non finanziata la parte che arriva al mare. Ovviamente questo è solo un progetto preliminare, che potrebbe cambiare nella fase definitiva.

“Ringrazio il vicesindaco per aver dato seguito alla mia richiesta di far aderire il comune di Palermo al bando regionale – dice Ottavio Zacco di Sicilia Futura – inserendo la riqualificazione e ripavimentazione della piazza di Mondello. Con l’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare, l’amministrazione comunale e l’intero Consiglio ridaranno la giusta dignità ad una delle località balneari più belle d’Italia”.

“Un altro passo in avanti per il rilancio delle borgate marinare della città, anche in chiave turistica, che si aggiunge alle molteplici iniziative per il decoro urbano, come il nuovo asfalto colorato che ha fatto la sua comparsa in viale Regina Elena, curate dal vicesindaco Fabio Giambrone”, commenta il capogruppo Pd Dario Chinnici.

Per il capogruppo di Palermo 2022, Toni Sala, “il bando consentirà di finanziare buona parte di un progetto complessivo di restyling della piazza di Mondello e che prevede, fra le tante cose, lo spostamento della fontana, così da rendere maggiore lo spazio disponibile per eventi culturali e musicali. Adesso l’impegno deve essere quello di trovare le risorse per finanziare anche la restante parte del progetto, nell’ottica di una riqualificazione complessiva di tutta la zona. Un sentito ringraziamento al vincesindaco”.

“Oggi il consiglio comunale di Palermo ha approvato un atto importante per attivare i fondi per la riqualificazione della piazza di Mondello. Tutte le borgate marinare hanno bisogno di essere riqualificate non solo per i turisti, ma anche per i palermitani che devono tornare ad apprezzare e vivere il proprio mare. Ci auguriamo che le dovute attenzioni su Mondello siano riservate anche alle altre borgate, che non sono da meno”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale Idv di Palermo.

Il capogruppo del Movimento 139, Sandro Terrani, esprime soddisfazione per la delibera, “ulteriore segnale della riqualificazione delle borgate marinare che l’amministrazione Orlando ha già iniziato da tempo. Ma fondamentale è stato il voto in consiglio comunale, così come previsto nel bando regionale, dal quale si attingeranno i fondi per la realizzazione dei lavori”.