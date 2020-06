Province, Villarosa rassicura:

MESSINA – “Come già annunciato diverse volte abbiamo presentato al Decreto Crescita, attualmente in discussione alla Camera, un emendamento che eviterà il dissesto delle 9 ex province siciliane lasciate allo sbando fino ad oggi”. Lo dice in una nota il sottosegretario all’Economia e Finanze Alessio Villarosa. “Superata questa fase – prosegue – continueremo ad intervenire su questi enti con ulteriori misure che verranno prodotte alla conclusione dei 4 tavoli tematici sulla Regione Siciliana avviati in seguito all’accordo firmato a dicembre 2018. Il percorso è stato lungo e molto dibattuto tra il governo e la Regione Siciliana che giustamente chiedeva una cifra molto elevata (quasi 300 milioni di euro), ma purtroppo al momento non disponibile, per garantire una sicurezza stabile agli enti anche per gli anni futuri”.

