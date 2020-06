“Sistema Montante”

PALERMO – Avvenimenti previsti per venerdì 7 giugno in Sicilia:

1) CATANIA – Castello Ursino, sala delle Armi, ore 09:30 Presentazione del libro “I Falchi nella Catania fuorilegge” dell’ispettore di polizia in congedo Pino Vono. Con l’autore ne parlano il dirigente di polizia Fabio Failla, il penalista Giuseppe Lipera, il presidente dell’Istituto per la cultura siciliana, Luigi Asero e i giornalisti Salvo Barbagallo e Laura Distefano.

2) CALTANISSETTA – Palazzo del Carmine, corso Umberto I 134, ore 10:30 Conferenza stampa sul tema “I corsi universitari di Medicina e chirurgia, Scienze agrarie e Ingegneria biomedica dell’Università di Palermo”. Saranno presenti il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari e il Presidente del Consorzio universitario di Caltanissetta, Giovanni Arnone.

3) AGRIGENTO – Museo archeologico Pietro Griffo, ore 10:30 Presentazione della mostra “Costruire per gli dei. Il cantiere nel mondo classico”.

4) PALERMO – Sanlorenzo Mercato, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della 3/a edizione dello Scirocco wine fest, la rassegna dedicata al vino mediterraneo come strumento di dialogo tra i paesi che si svolgerà dal 27 al 30 giugno a Gibellina (Trapani). Nel corso della conferenza stampa verrà presentato il Premio “Ludovico Corrao” per la pace assegnato quest’anno a Medici senza frontiere.

5) PALERMO – Villa Niscemi, ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Mondello Mudd Festival. Ideazione e direzione artistica di Carola Arrivas Bajardi. Tema della kermesse sarà “LìMes LìMen – i nuovi limiti da superare e quelli da rispettare”.

6) CEFALU’ (PA) – Museo Mandralisca, ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della mostra “Scoprici, Antonello da Messina. Due ritratti per Cefalù”, a cura di Giovanni Carlo Federico Villa. Dall’8 giugno al 26 novembre.

7) AUGUSTA (SR) – Municipio, ore 17:00 Presentazione della quinta edizione del trofeo velico “Marisicilia Cup” organizzato dal Comando Marittimo Sicilia, in collaborazione con l’associazione Icob, che si terrà dal 14 al 16 giugno. Partecipano il comandante marittimo della Sicilia, contrammiraglio Andrea Cottini, e il sindaco Maria Concetta di Pietro.

8) PALERMO – Palazzo Zingone Trabia, via Lincoln 47, ore 17:00 Inaugurazione mostra “Frida Kahlo – I colori dell’anima” con le foto di Leo Matiz, promossa da Navigare srl. Intervengono i curatori Ezio Pagano e Alejandra Matiz.

9) CATANIA – Piazza Università, ore 17:30 Inaugurazione del secondo Festival Siciliano della Famiglia. Saranno presenti, tra gli altri, Dario Micalizio, presidente Regionale del Forum, il sindaco Salvo Pogliese, il rettore Francesco Basile, l’arcivescovo di Catania, Salvatore Gristina, mons. Fragnelli, responsabile per la pastorale familiare Cesi e Antonio Scavone, assessore Regionale alla Famiglia. Fino a domenica.

10) CATANIA – Libreria San Paolo, ore 17:30 Presentazione del libro di Ernesto Preziosi “Un altro Risorgimento. Alle origini dell’Azione cattolica di Giovanni Acquaderni”. Con l’autore ne parlano il vicario generale dell’arcidiocesi, mons. Salvatore Genchi, e il presidente diocesano dell’Azione cattolica, Tony Bonaventura.

11 PALERMO – Auditorium Rai, Viale Strasburgo 19, ore 18:00 Recital del chitarrista classico Angelo Martines che esegue il progetto Synestesia con musiche di R. Dyens, K, Vassiliev, J.S. Bach, A. Piazzolla e L. Zea.

12) PALERMO – Circolo Arci, Cantieri culturali della Zisa, ore 20:30 Un modo diverso, non formale, per presentare e condividere il lavoro della commissione regionale antimafia sul “Sistema Montante”. Nasce così la drammaturgia basata sugli atti della Commissione regionale antimafia per l’interpretazione di David Coco, Simone Luglio e Liborio Natali.

13) PALERMO – Serra tropicale, Orto Botanico, ore 21:00 Presentazione del libro “Il profumo dell’Angelo e altre storie” di Nicolò D’Alessandro.

14) PALERMO – Museo Salinas, ore 21:00 Proiezione del documentario “Io sono qui”, diretto da Gabriele Gravagna, prodotto da On The Road Again Pictures e realizzato in sinergia con l’associazione Asante Onlus, Unicef Italia e il comune di Palermo.

