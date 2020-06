Accordo Usa-Messico

Accordo tra Stati Uniti e Messico sui migranti, sospesi i dazi che sarebbero scattati lunedì: il Messico schiererà la guardia nazionale al confine sud. ‘Prenderanno misure forti’, annuncia il presidente americano. Il Messico si impegna anche ad accogliere un maggior numero di richiedenti asilo in Usa finché non verrà completato l’iter della loro richiesta. A costoro verranno offerte occasioni di lavoro. Ironia sul web intanto per un post di Trump in cui il presidente Usa sembra confondere Marte e Luna.