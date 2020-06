Cornicione si stacca

E' successo in centro. La vittima era il titolare di un negozio di abbigliamento.

Il titolare di un negozio, Rosario Padolino, è morto dopo essere stato colpito da un pezzo di cornicione caduto dal quinto piano di un palazzo in via Duomo, nel centro di Napoli. L’uomo, 66 anni, gestiva un negozio di abbigliamento. Le pietre si sono staccate da un edificio dove erano previsti interventi di messa in sicurezza. I frammenti hanno sfondato la rete di protezione che avrebbe dovuto proteggere dai distacchi. Sgomberate 30 famiglie residenti nel palazzo dal quale si sono staccati i pezzi di cornicione.