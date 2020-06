Fumetti, tatuaggi e picnic

Gli appuntamenti del weekend in Sicilia

Manifestazioni

Torna anche quest’anno, dal 6 al 9 giugno, l’ormai consolidato appuntamento dell’”Etna Comics”, la fiera della cultura pop più grande dell’isola: giunto ormai alla nona edizione, il festival de Le Ciminiere di Catania si conferma come la più importante occasione per tutti gli amanti del settore del sud italia per poter assistere a spettacoli, sfilate e concerti con alcuni dei più noti protagonisti del mondo di youtube, del fumetto e dei videogiochi. Numerose le aree dedicate ai giochi da tavolo, alle esposizioni e alla vendita di gadgets e di aree svago.

Al via dal 7 al nove giugno la “Palermo Tattoo Convention” dedicata a tutti gli amanti dell’arte dei tatuaggi ormai dal 2014: tre giornate carichi di mostre e performance con protagonisti alcuni dei più illustri tatuatori internazionali, tra cui i vincitori del reality show americano “Ink Master” e il Pro-Team del “World Tattoo Events”. L’evento avrà luogo al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmina a Palermo dalle 11.00 alle 02.00.

Greenpeace Italia organizza un evento, il “Finchè plastica non ci separi”, dedicato alla sensibilizzazione dell’impatto che ha la plastica monouso sul mare in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani: un calendario ricco di eventi che si seguiranno in diversi luoghi della città di Palermo, come il Pic-nic al Foro Italico di sabato alle 13:30 promosso da Orto Capovolto e il laboratorio “Dive in the sea 360°” di domenica alle 10:00, in cui si potranno utilizzare dei visori 3D per immergersi nelle meraviglie dei fondali marini.

Si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa l’”Open day Cameradaria” dedicata all’arte delle illustrazioni: saranno ben sette i laboratori che terranno impegnati gli appassionati del settore per la giornata di sabato dalle 10 alle 18.30 presso la Bottega 2, tra cui “Come nasce un’illustrazione digitale”, “Tecniche di colorazione a matita” e “Origami e Portfolio Review”

Visite guidate ed itinerari

Sabato sera “Catania e le sue leggende” vi porterà nei luoghi simbolo della città, in un viaggio tra le figure profane ed esoteriche: con appuntamento in piazza Stesicoro alle 20:20, la visita sarà un’occasione per poter rivedere siti come l’anfiteatro romano, la Statua di Bellini, il portale della Chiesa di Sant’Agata al Carcere, il forum Achilleis e il Duomo sotto una luce più misteriosa e nascosta.

Mostre

Si terrà nella sala degli Argonauti di Palazzo Greco a Siracusa fino al 3 settembre la mostra dedicate alle Orestiadi di Gibellina: immagini, documenti, costumi, libretti di scena, frammenti di scenografie e testimonianze di alcune produzioni che hanno fatto la storia del teatro italiano. La mostra sarà visitabile dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 e venerdì e sabato dalle 10.00 alle 13 e dalle 17.00 alle 22.00.

Mancano ormai pochi giorni per visitare la mostra antologica del maestro Francesco Messina dal nome “Arte Sicilia Contemporanea, Francesco Messina. Suggestioni ed echi dall’Antica Naxos”: ben cinquantotto le sculture dell’artista siciliano in prestito dal museo di Milano che verranno esposte gratuitamente fino al 15 giugno al Palazzo Ciampoli di Taormina tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30.

Fiere e Mercati

Dopo l’appuntamento del fine settimana scorso a Palermo, la “Fiera del disco” sbarca anche a Modica, in provincia di Ragusa: sabato 8 dalle 11:00 alle 21:00 nel chiostro di Palazzo San Domenico, un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica dove poter acquistare, scambiare e discutere sui propri vinili preferiti.