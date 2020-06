È ora di uscire allo scoperto

PALERMO – A poche settimane dall’inizio della stagione più attesa dell’anno, i principali palchi del capoluogo isolano si preparano ad accogliere grandi nomi della musica nazionale ed internazionale. Ancora una volta si preannuncia infatti un’estate ricca di appuntamenti live. Ad aprire le danze, sabato 8 e domenica 9 giugno il primo grande concerto a Palermo. La musica incontrerà la legalità con l’VIII edizione di Unlocked Music Festival tra dj e artisti di fama mondiale (tra questi Gigi D’Agostino), in una location d’eccezione, il Velodromo Paolo Borsellino, che dopo sei anni riaprirà al pubblico proprio in occasione dell’evento.

Domenica 16 giugno il jazz farà capolino all’Auditorium Rai in compagnia del pianista palermitano Riccardo Randisi che con il suo gruppo presenterà i brani tratti dal nuovo album. Giugno si conclude in bellezza con il bis di Radio Italia Live che, dopo il successo di due anni fa, sabato 29 torna nella splendida cornice del Foro Italico. L’ottava edizione del megaconcerto italiano verrà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra, vedrà esibirsi Fiorella Mannoia, il Volo, Benjii & Fede, Ghali, Mahmood, Paola Turci, Achille Lauro, Irama, Nek, Fabrizio Moro, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Thegiornalisti, ed infine Mika in qualità di star mondiale.

Il calendario si fa più fitto nel mese di luglio e riparte in grande stile con il Pop Heart Tour di Giorgia sul palco del Teatro di Verdura sabato 6 luglio; lo stesso palco verrà successivamente calcato da Il Volo (21 luglio), Edoardo Bennato (23 luglio), Francesco De Gregori (25 luglio), Daria Biancardi (28 luglio) per terminare infine con Revolution The Beatles Musical (30 luglio), la storia dei Beatles descritta ed impersonata da The Beatbox, una delle Tribute Band più famose in Europa. Si segnala inoltre il concerto della cantautrice siciliana Silvia Salemi per la sera del 13 luglio a Castellana Sicula, nel palermitano, ed ancora di Calcutta, al Castello a Mare di Palermo giovedì 18 luglio, per l’unica data siciliana del tour sull’ultimo album Evergreen.

In quest’ultima location si inaugura il mese di agosto con l’arrivo di Massimo Ranieri e la sua Malia Napoletana la sera del 2; sarà poi la volta di Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci outdoor (29 agosto). Ad essi si aggiungono i Negrita (8 agosto) e Fiorella Mannoia (19 agosto), che calcheranno la scena al Teatro di Verdura, e dove quest’anno ci sarà spazio anche per le opere liriche, e più precisamente: I Pagliacci e La Cavalleria Rusticana (7 agosto), L’Aida (14 agosto) e La traviata (21 agosto) di Giuseppe Verdi, tutti proposti dall’associazione culturale Sicilia Arte Cultura. Protagonista di una notte in musica anche Max Gazzè, con il suo On The Road Summer Tour, che farà tappa al Teatro Parco Urbano di Pollina lunedì 19 agosto.

La scaletta estiva palermitana si conclude con altri cinque appuntamenti: Salmo sul palco del Velodromo (8 settembre), diversamente dal tenore italo-francese Roberto Alagna (1 settembre) Renzo Arbore e l’Orchestra italiana (7 settembre) e Loredana Berté (14 settembre) in concerto al Teatro di Verdura, dove infine il 21 settembre torneranno i Brit Floyd che, nel 40° anniversario di The Wall, l’album icona dei Pink Floyd, hanno scelto la Sicilia per il debutto europeo del nuovo spettacolo.