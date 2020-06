PALERMO – L’auto è uscita fuori strada, poi si è ribaltata, trasformandosi in una trappola di lamiere per la famiglia che si trovava all’interno. Il grave incidente stradale si è verificato stanotte, poco dopo le 4, in piazza Simon Bolivar allo Zen, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale.

A riportare le ferite più gravi, due bambini di quattro e due anni, entrambi trasportati con codice rosso all’ospedale Cervello. Il più piccolo è ricoverato in Pediatria con la prognosi riservata. Il padre e la madre sono invece stati trasportati all’ospedale di Villa Sofia: le loro condizioni non sono preoccupanti.

Ad effettuare i rilievi l’Infortunistica della polizia municipale che ha anche richiesto l’alcoltest per l’uomo che si trovava alla guida della Renault Captur. In base ai primi accertamenti, infatti, l’incidente sarebbe stato autonomo, non risultano infatti tracce di altri veicoli coinvolti, ma le indagini sono attualmente in corso.

E’ il secondo grave incidente allo Zen, nel giro di poche settimane. Il 23 maggio un uomo ha perso la vita in via Fausto Coppi. Giovanni Guarino, 39 anni, era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con una Fiat Panda. L’impatto si è rivelato violentissimo e non gli ha lasciato scampo: nonostante il tempestivo intervento del 118, è deceduto durante il trasporto in ospedale.