Per Nicola Polisano, dipendente della Rap, non c'è stato nulla da fare.

PALERMO – Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio a Palermo. Nello schianto tra una moto ed un’auto ha perso la vita un uomo, Nicola Polisano di 55 anni. E’ successo in via Selinunte, all’altezza di via Piazzi, nella zona della centralissima via Dante.

L’impatto tra i due mezzi, una Vespa Piaggio ed una Volkswagen Polo, si è rivelato violentissimo, al punto da far sbalzare il conducente dello scooter dalla sella. L’uomo è finito sull’asfalto, nonostante i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Quando è stato lanciato l’allarme, oltre all’ambulanza sono giunti in via Selinunte gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto sono in corso.

Polisano era un architetto, in servizio al dipartimento dell’Area Impianti della Rap di Palermo. Colleghi e amici sono sconvolti per la sua morte e anche l’amministratore unico dell’azienda, Giuseppe Norata, ha manifestato il proprio dolore: “Come uomo e come padre – ha scritto sui social – non posso non rimanere sconvolto per una morte che improvvisamente ha sottratto un giovane all’affetto dei sui cari, degli amici e dei colleghi. Come Presidente di RAP sono costernato perché la morte ha colpito uno dei nostri professionisti di punta, serio ed equilibrato, competente ed entusiasta, un lavoratore capace di lasciare concreti segni di alta progettualità.

Alla Famiglia, il mio personale abbraccio e quello di tutta l’Azienda a cui Nicola era particolarmente legato”.