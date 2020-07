PALERMO – Si aggirava con la droga nella zona del velodromo, da poco riconsegnato alla città e riaperto al pubblico. E’ finito in arresto un pusher individuato dalla polizia durante i controlli effettuati in occasione della manifestazione musicale “Unlocked music festival musica & legalità”.

Si tratta di Cristian Furitano 22enne palermitano dello Zen. Il giovane, in seguito ad una perquisizione, è stato trovato in possesso di cocaina, ecstasy ed hashish. Ad insospettire gli agenti, il suo atteggiamento guardingo e l’incontro con diversi coetanei in un’area non lontana dall’impianto in cui si svolgeva il concerto.

Ad entrare in azione sono stati i “Falchi”, che hanno così bloccato il ragazzo per un controllo più accurato. Aveva addosso una busta di plastica con 24 involucri che contenevano cocaina, altri tredici con Mdma-ecstasy, cinque pezzi di hashish, un sacchettino di plastica con altra Mdma in polvere e un involucro con altre dosi di ecstasy. Oltre alla droga, l’uomo è stato trovato in possesso anche di numerose banconote di piccolo taglio, ritenute frutto dello spaccio e finite sotto sequestro.