Emergenza medici pronto soccorso

PALERMO – “La grave crisi organica che coinvolge i nosocomi italiani ed in particolare le aree di emergenza urgenza, ossia i pronto soccorso, necessita di un immediato e straordinario intervento legislativo del nostro Stato”. Lo afferma Carmelo Pullara, presidente del gruppo parlamentare Popolari e autonomisti e vice presidente della commissione Sanità all’Assemblea regionale siciliana.

Pullara si rivolge al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai vice premier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, al ministro della Salute, Giulia Grillo, e al ministro dell’Istruzione Marco Busetti: “La carenza di medici di pronto soccorso ha portato, finora, le singole Regioni ad adottare soluzioni tampone e palliative come ad esempio l’impiego di medici in pensione e di medici militari – aggiunge -. Occorre invece un intervento legislativo strutturale che non sia orientato solo all’immagine, nè dispendioso e di poca sostanza. In particolare alcune Regioni hanno assicurato i servizi ed i turni di pronto soccorso con medici in regime libero professionale, in possesso di particolari requisiti (ad esempio esperienza in guardia medica) ma carenti di specifica specializzazione”.