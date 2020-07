Foss, i lavoratori con Bonafede

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta inviata da alcuni lavoratori della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana.

Noi lavoratori della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con la presente, esprimiamo piena solidarietà al Sovrintendente Ester Bonafede circa gli attacchi mediatici promossi da una sparuta minoranza di essi attraverso giornali e social network. Noi definiamo tali manifestazioni nient’altro che barbarie digitali col solo scopo di soddisfare la necessità di alimentare il proprio ego con l’uso della rete. Noi lavoratori teniamo a precisare che la notorietà la cerchiamo attraverso la professionalità ed il lavoro. Ricordiamo a costoro cosa è scritto nella Costituzione Italiana: “Lo sviluppo della Cultura è compito dello Stato…” il quale lo fa attraverso la scelta di uomini e donne eletti dal Popolo ed attraverso i Consigli di Amministrazione.

Le Fondazioni come la nostra hanno per Statuto la figura del Sovrintendente che rappresenta la principale guida, guida che a noi manca da ben sei mesi, se a qualcuno può far comodo questa situazione, per la maggior parte dei Lavoratori questo stato è destabilizzante ed inaccettabile. È triste notare una certa pigrizia nel condurre pseudo-battaglie stando seduti davanti al pc o un cellulare, speriamo che l’esiguo gruppetto di contestatori (non si capisce di cosa…) rinsavisca uscendo dal proprio guscio attraverso la più nobile delle attività: il lavoro.

Facciamo notare che quattro sigle sindacali su cinque non hanno manifestato alcun dissenso riguardo la nomina della dott.ssa Bonafede da parte del C.d.A. ma piuttosto aperte manifestazioni di solidarietà. Ciò, dovrebbe bastare a ribadire ancora una volta la piena stima e fiducia nell’operato del Sovrintendente Bonafede.

Auguriamo a tutti buon lavoro.

I Lavoratori Della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana