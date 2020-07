Studente universitario di 22 anni

Era in macchina con altri tre amici, quando l'auto si è ribaltata

CALTABELLOTTA (AGRIGENTO) – Un ventiduenne di Lucca Sicula (Ag), Giuseppe Gagliano, ieri ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 88, in territorio di Caltabellotta (Ag). Il giovane, studente universitario di Economia a Siena, era in macchina con altri tre amici. L’auto si è ribaltata e le condizioni del giovane sono apparse gravi fin da subito, tant’è che è stato trasferito, con elisoccorso, all’ospedale Civico di Palermo dove però è giunto cadavere. Gli altri tre giovani sono stati portati all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca (Ag). Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto dell’incidente si andato anche il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.