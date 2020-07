Leroy Merlin assume

Leroy Merlin cerca 110 giovani diplomati e laureati. L’azienda francese specializzata in fai-da-te e bricolage apre le porte e pubblica sul sito annunci di lavoro per hostess e steward, addetti alla logistica, venditori specialisti, store leader, stagisti e altre figure da inserire presso i punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale.

Il sito ufficiale di Leroy Merlin offre una ricerca per posizione geografica, ma non manca la lista completa delle posizioni aperte. Varie le abilità e inclinazioni richieste (qui illustrate le principali): dalla capacità di accogliere il cliente e proporgli alternative adeguate nel caso di hostess e steward, alla semplificazione del processo di acquisto – sia per il cliente che per l’azienda – nel caso dei consiglieri di vendita, alle competenze di comunicazione aziendale per i visual merchandiser, alla capacità di sviluppare le abilità del gruppo di lavoro e pianificare strategie per quanto riguarda i capi settore commercio.