"Io Musumeci non trattiamo ogni sera"

PALERMO – “Ho letto sui giornali i nomi dei direttori dei parchi archeologici, c’è chi pensa che io e Musumeci trattiamo ogni sera ma non è cosi. Musumeci ha fatto bene a fare le nomine il giorno prima di questa cerimonia in ricordo di Sebastiano Tusa”. Così il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, parlando alla cerimonia in memoria dell’archeologo morto nel disastro dell’Ethiopian Airlines.

(ANSA)