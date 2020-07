Prestigiacomo e il Salva-Roma

PALERMO – “Sull’emendamento cosiddetto ‘salva Roma’, appena depositato dai relatori, che allarga le misure di salvataggio anche ai ‘Comuni capoluogo delle città metropolitane’ in possesso di determinati requisiti, come Catania, e che prevede misure dirette a favore della città di Alessandria, Forza Italia si esprime positivamente purché l’intervento dello Stato sia esteso a tutti i Comuni in difficoltà e non sono a quelli che abbiano rimodulato i piani di rientro. In tal senso, stiamo già predisponendo proposte di modifica. Non devono essere i cittadini a pagare il prezzo di cattive gestioni passate. Se il principio che passa è che si offre una scialuppa ai Comuni a rischio default, questa deve essere riconosciuta anche agli altri Comuni in difficoltà altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento davvero difficile da spiegare”. Lo afferma, in una nota, Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia.