La donna era entrata in azione nel negozio di calzature "PIttarosso".

PALERMO – Tre paia di scarpe, una borsa e un portafoglio. Ha tentato di darsi alla fuga con merce dal valore di seicento euro una donna entrata in azione nel negozio “Pittarosso” di via Roma, in pieno centro a Palermo.

In giro tra i reparti dell’attività commerciale, si era impossessata di calzature e accessori pensando di passare inosservata, ma il personale della sicurezza si è accorto di tutto. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Oreto che hanno bloccato la donna mentre tentava di dileguarsi.

La merce è stata restituita al titolare del negozio, per lei è scattata la denuncia a piede a libero. Un altro furto, nella giornata di ieri, è stato sventato all’Ipercoop del centro commerciale Forum di Brancaccio: due ragazze stavano cercando di lasciare il supermercato senza pagare prodotti di profumeria per sessanta euro.