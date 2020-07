PALERMO – “Oggi un anno è passato e non c’è pace, né rassegnazione che possa mai darmi senza di te. Riposa in pace Amore mio e cuore di papà”. Il padre di Pietro Torres, morto in un terribile incidente insieme a Simona Messina, affida ai social i suoi pensieri, nel giorno del dolore. Era il 10 giugno dello scorso anno quando l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi, entrambi ventottenni, uscì fuori strada precipitando da via Monte Ercta, la strada che collega Mondello alla vetta di Monte Pellegrino.

Un volo di circa cento metri che non lasciò scampo ai due giovani, che oggi saranno ricordati dai familiari e dagli amici con una fiaccolata che partirà alle 21 da via Mater Dei a Mondello e arriverà sul luogo dell’incidente. “Vorrei che tanti cittadini partecipassero – ha detto Elena, la madre di Simona – perché questa tragedia non deve essere dimenticata, perché è necessario chiedere strade più sicure e più responsabilità ai ragazzi. Voglio lanciare un appello ai giovani: siate prudenti, abbiate cura della vostra vita”.

La mamma della ragazza, che dal giorno della tragedia condivide sui social pensieri ed emozioni tramite un diario virtuale, ha scritto di suo pugno una lettera, rivolgendosi ai coetanei di Simona e Pietro. Nelle ultime ore, sono stati tantissimi i messaggi rivolti ad entrambi. Sui social si susseguono i ricordi, gli aneddoti di chi conosceva i due giovani.

Pietro lavorava nel negozio di vernici, colori e ferramenta di famiglia, che si trova in piazza Scaffa a Palermo. Simona era invece un’estetista e amava lo sport. La sua attività le aveva permesso di conoscere tanta gente, c’è ancora chi ricorda l’ultimo incontro: “Ci eravamo vista pochi giorni prima della tragedia – dice Rossana – era stata dolce e cordiale come sempre, una ragazza d’oro. Manca tantissimo a tutti noi”.

“Amore mio Simona – scrive la mamma – avevamo tanta spensieratezza, le risate, il sognare ad occhi aperti senza limite. Con te era tutta un’altra vita, vivevo meglio ci volevamo molto bene, perché te ne sei andata via all’improvviso? Come faccio ad andare avanti senza di te?”. Ed oggi, alle 18,30 si celebrerà anche una messa, nella chiesa San Vincenzo de’ Paoli di via dei Quartieri.