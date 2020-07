Camion prende fuoco

Un vigile del fuoco di 54 anni di Fragagnano, in servizio al distaccamento di Grottaglie, è morto la notte scorsa in un’esplosione avvenuta durante l’intervento per un camion in fiamme in una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano, nel Tarantino.

A quanto si è appreso, il vigile era impegnato con colleghi nello spegnimento dell’incendio del camion, parcheggiato, adibito in parte al trasporto di cavalli. Mentre tentava di aprire uno dei portelloni posteriori, è divampata l’esplosione. E’ intervenuto il 118.

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha espresso cordoglio, scrivendo in un tweet: “Lutto nel Corpo nazionale. È deceduto stanotte un collega vigile del fuoco mentre operava per l’incendio di un autocarro a San Giorgio Jonico. Il Capo del Corpo Dattilo e tutti i colleghi si stringono alla famiglia in questo momento di dolore”. (Ansa)