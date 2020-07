“Grazie all’intervento del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, del Mit, sono stati consegnati i lavori per il completamento dello stabile sede del Commissariato di Polizia e della Polizia Stradale di Castelvetrano (Trapani)”. Lo comunica in una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Si tratta di lavori bloccati da 7 anni e che ora, grazie all’intervento dello Stato che torna a farsi parte attiva dello sblocco dei cantieri, permetteranno, – prosegue – nel giro di un anno, di rendere utilizzabile l’interno stabile, oggi agibile solo in parte. Sempre grazie all’intervento del Provveditorato, si è anche inaugurato il Commissariato della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano, che sorge nelle adiacenze del Commissariato della Ps. Si tratta, per altro, di un’area simbolica: entrambi i Commissariati, infatti, sorgono su un terreno molto esteso confiscato alla mafia”.

Il Commissariato di Castelvetrano è stato realizzato su una superficie complessiva di 6.563 mq e quello della Guardia di Finanza su un’area di 2.475,00 mq. “Per quanto riguarda il Commissariato della Ps, – conclude la nota – il progetto che è alla base dei lavori consegnati riguarda tutte quelle lavorazioni necessarie all’ultimazione dell’immobile, all’allocazione del distaccamento della Polizia Stradale ed alla sistemazione esterna dell’intero lotto”.

(ANSA)