PALERMO – Si è risvegliato dal coma il bimbo di 8 anni ricoverato all’ospedale dei Bambini dopo un volo dal terzo piano ad Enna, lo scorso 5 giugno. Dopo sei giorni il piccolo ha aperto gli occhi e ha chiesto ai medici e infermieri se poteva vedere i suoi cartoni preferiti. Il bambino era stato trasportato in elisoccorso da Enna a Palermo e poi in rianimazione al Di Cristina. Una ripresa del tutto inattesa anche per i medici che avevano indotto il coma farmacologico per cercare di riassorbire gli ematomi ai polmoni. Il padre si era allontanato per una commissione e i due fratellini di 8 e 6 anni stavano giocando. Il fratello maggiore sarebbe volato giù dal terzo piano dopo aver perso l’equilibrio sporgendosi da una finestra. Adesso il bimbo sarà trasferito nel reparto di chirurgia per la riabilitazione.

(ANSA).