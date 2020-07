PALERMO – È stato incardinato all’Ars il ddl “collegato”: il termine per la presentazione degli emendamenti scade venerdì alle 12. Il voto è previsto martedì prossimo. Domani alle 12 scade invece il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl “Cultura della Pace in Sicilia”, che sarà votato in aula nel corso della seduta di domani pomeriggio. Ne ha dato notizia il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. Mercoledì invece si terrà in aula la commemorazione dell’assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, scomparso un incidente aereo in Etiopia lo scorso marzo. Giovedì prossimo si terrà invece il dibattito d’aula, alla presenza del governo, sulla trattativa economica fra Stato e Regione e sulla questione morale.

(ANSA).