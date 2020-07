PALERMO – Avvenimenti previsti per martedì, in Sicilia:

1) PALERMO – Assessorato all’Economia ore 10:30 Gaetano Armao presenterà alla stampa gli esiti della commissione di studio sulle cause del disavanzo maturato nella precedente legislatura.

2) CATANIA – Questura, sala stampa ore 11:00 Il nuovo questore di Catania, Mario Della Cioppa, incontra i giornalisti.

3) ERICE (TP) – Centro Ettore Maiorana, ore 11.00 Dibattito sul tema: Meno cementificazione e più sviluppo edilizio sostenibile ed ecocompatibile, promosso in occasione dell’Assemblea nazionale organizzativa della Filca Cisl. Fino al 13. Interverranno Franco Turri, Paolo D’anca, Luigi Sbarra, il professore Antonio Zichichi, e l’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone.

4) CATANIA – Centro Agorà, via Sardo 20, ore 11.00 ‘We have a dream’ è il tema della ‘Festa dei popoli: food, dream e drink’ del Centro per la promozione della salute della popolazione nomade, immigrata e senza fissa dimora dell’Asp di Catania.

