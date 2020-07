Scontro in autostrada

I soccorritori l’hanno trovato legato al seggiolino, illeso, lui ha solo sei mesi ed è sopravvissuto in uno schianto costato la vita a entrambi i suoi genitori. I fatti nella notte, quando l’auto della famiglia si è scontrata contro un tir sull’autostrada A21 tra Casteggio e Voghera, nel Pavese.

La mamma e il papà erano macedoni, residenti a Skopje. Insieme al bimbo stavano rientrando dalle vacanze. La polizia ha trovato la Golf su cui viaggiavano accartocciata sotto il rimorchio del tir, parcheggiato in una piazzola di sosta. Motivo per cui, secondo una prima ricostruzione, a causare l’incidente potrebbe essere stato un colpo di sonno o un malore del conducente. I due adulti sono morti sul colpo. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale “Niguarda” di Milano con l’elisoccorso e non sarebbe mai stato in gravi condizioni.