Cresce la famiglia di Assoimpresa

PALERMO – Assoimpresa continua a crescere. Sono state presentate le nuove Federazioni degli Amministratori di condominio: la Fiac Sicilia sarà guidata da Nunzio Zarcone, mentre la Fiac Palermo da Dario Montevago. In occasione di un convegno tenutosi nel capoluogo siciliano, Assoimpresa ha fatto il punto sui problemi del settore e sulle future iniziative delle nuove federazioni. “Fiac Sicilia e Fiac Palermo daranno voce e assistenza agli amministratori di condominio, una professione in continua evoluzione e con grandi margini di crescita – ha detto il presidente nazionale di Assoimpresa, Mario Attinasi, che ha fatto gli onori di casa -. Siamo pronti a offrire servizi, convenzioni e corsi di aggiornamento, dimostrandoci vicini ai nostri associati e all’avanguardia e proseguendo nel nostro percorso di espansione”. Per Nunzio Zarcone, presidente di Fiac Sicilia, “l’obiettivo è di crescere anche nelle altre province dell’Isola. Abbiamo anche avuto anche una delegazione di Messina e siamo molto fiduciosi per il futuro”. “Vogliamo unire le imprese locali per garantire servizi migliori ai condomini e a chi vi abita – ha spiegato Dario Montevago, presidente di Fiac Palermo – facendo da collante fra le parti, nell’ottica di un continuo miglioramento dell’offerta”.