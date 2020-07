PALERMO – Offrire prodotti di credito con tassi vantaggiosi a dipendenti e pensionati pubblici. È questo l’obiettivo di un accordo stipulato tra Banca Progetto e la Cisl Funzione Pubblica Sicilia che riguarda, in particolare, due prodotti: l’anticipo sul trattamento di fine servizio e la cessione del quinto.

Il bacino di utenza è di 35 mila iscritti alla federazione del sindacato sull’Isola “ma valutiamo di poter includere i lavoratori del settore privato in futuro”, spiega Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto. “Si tratta di un accordo di grande valenza strategica per la nostra banca – sottolinea Fiorentino – grazie all’importante posizionamento che il sindacato Cisl ha nel settore pubblico in Sicilia”.

Banca Progetto S.p.A., nata nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese da parte del fondo californiano Oaktree, opera nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese anche attraverso il canale digitale. Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, Banca Progetto è specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, in particolare in prodotti di Cessione del Quinto destinati a dipendenti privati, dipendenti statali, pubblici, para pubblici e pensionati e in finanziamenti a medio-lungo termine alle pmi.