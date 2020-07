La riforma urbanistica

PALERMO – Avvenimenti previsti per mercoledì 12 giugno, in Sicilia:

1) FAVIGNANA (TP) – Ex Stabilimento Florio, ore 09:00 Manifestazione “Fishtuna”, organizzata con il patrocinio degli assessorati regionali al Turismo e alla Pesca, il Comune Favignana e il Flag Isole di Sicilia per riaprire fino a domenica 16 il dibattito su tonno e tonnare, sostenibilità e sviluppo del territorio nel segno della dinastia dei Florio. 2) CATANIA – Hotel Nettuno, ore 09:00 Consiglio territoriale della Fnp pensionati Cisl durante la quale sarà eletto il nuovo segretario generale di Catania.

3) CATANIA – Via Etnea angolo via Prefettura, ore 09:30 Presidio dei dipendenti della Pubbliservizi aderenti a Confali per chiedere garanzie sui livelli occupazionali.

4) CATANIA – Hotel Le Dune, Viale Kennedy 10, ore 10:00 Tappa del roadshow “Innovation Road lab” ideato per un confronto tra istituzioni, imprenditori e manager su come apportare innovazione in azienda.

5) PALERMO – Clinica Candela, via Villareale, ore 10:00 Sit-in di Fp Cgil e Uil Fpl della sanità privata per chiedere il rinnovo del contratto. Alle 14:00, si terrà un’assemblea all’Istituto geriatrico siciliano “Sereni Orizzonti” con la partecipazione del coordinatore nazionale Fp Cgil Gianluca Mezzadri.

6) PALERMO – Palazzo d’Orleans, ore 11:00 Verrà presentato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il disegno di legge di Riforma urbanistica. Saranno presenti anche l’assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro e il dirigente generale del dipartimento Urbanistica Giovanni Salerno.

7) PALERMO – Palazzo Ajutamicristo, via Garibaldi 41, ore 17:00 Incontro dal titolo: “Restauri, scavi e rinvenimenti nel cuore di Palermo”, presieduto dal Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo Lina Bellanca.

9) SIRACUSA – Teatro Greco, ore 19:00 L’attrice Vanessa Redgrave riceve dalla Fondazione Inda il premio Eschilo d’oro.

10) PALERMO – Spiaggia Ombelico del Mondo, Mondello, ore 19:00 Nell’ambito della terza edizione del Mondello Mudd Festival In scena “Parole e Sassi”, con Simona Malato. Regia di Letizia Quintavalla.

