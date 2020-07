SALEMI (TRAPANI) – Una stagione letteraria senza precedenti tra diversi stili espressivi e storie emblematiche nel pieno spirito dei tempi. A Salemi, in provincia di Trapani, sboccia ‘Liber…i di scrivere – Autori di Sicilia’, una kermesse letteraria che vedrà protagonisti le scrittrici e gli scrittori più importanti dell’Isola e i loro ultimi capolavori. Un viaggio a tappe nel mondo dei libri , dal 28 giugno al 22 agosto, che vedrà alternarsi sette autori per un totale di sei appuntamenti.

Il filo conduttore del festival non è soltanto l’origine natia degli autori ma anche la policromia di emozioni che appartengono all’individuo umano, e che sono state abilmente raccolte in sette significativi libri. Con il patrocinio del Comune di Salemi e numerosi sponsor, l’associazione “Liberi”, da vita un rilevante calendario di appuntamenti che avranno come cornice il castello Normanno Svevo un simbolo di energia ed eleganza e la Cantina Musita luogo di coraggio e di ricerca.

“Guidati dagli autori nati nella nostra terra – spiega il gruppo di appassionati lettori -, vogliamo incontrare le parole e le idee dalle quali far nascere armonia e bellezza in una società caratterizzata da aggressività, individualismo e competizione. Ci proponiamo la libertà di pensare, e di imparare a pensare attraverso la bellezza della cultura”.

IL PROGRAMMA

Ad inaugurare questa prima stagione un formidabile autore siciliano: Massimo Maugeri con il suo romanzo “Cetti Curfino” (La Nave di Teseo) che analizza l’origine delle azioni umane e il mistero di ogni delitto. Ad affacciarsi sul palcoscenico letterario, il 6 luglio, è anche l’attore Luigi Lo Cascio , nella sua nuova veste di autore. “Ogni ricordo un fiore” (edito da Feltrinelli), sfugge ad ogni categoria letteraria, trascinando il lettore da un viaggio in intercity in quello dell’introspezione. Viola Di Grado , la più giovane vincitrice italiana di un Premio Campiello e finalista al Premio Strega 2011 sarà la terza ospite della stagione. Il 15 luglio, a Salemi presenterà il suo ultimo romanzo “Fuoco al cielo”, (La Nave di Teseo) consigliato dallo scrittore Michael Cunningham. Una storia d’amore tragica, intensa, dolorosa e radioattiva. Per la seconda volta a Salemi quest’anno, uno dei giornalisti italiani più importanti, dalle pagine de “L’Ora” raccontando le stragi di mafia, agli articoli sulla Repubblica. Il 03 agosto Attilio Bolzoni presenterà il suo ultimo libro “Il padrino dell’Antimafia”: Una vera e propria inchiesta sul caso Calogero Antonio Montante. Ma chi é davvero “Antonello”? É il paladino dell’Antimafia che negli anni ci è stato presentato? Per il quinto appuntamento, il 10 agosto, doppio appuntamento al femminile. Nadia Terranova nella dozzina del Premio Strega 2019 presenterà il suo ultimo struggente romanzo “Addio Fantasmi” (Einaudi). ​ Immancabile l’appuntamento con Stefania Auci che presenterà “I leoni di Sicilia. La saga dei Florio” (Casa Editrice Nord), in testa alle classifiche dei libri più venduti in Italia, acquistato in diversi Paesi, e pronto per diventare una serie televisiva. Gran finale il 22 agosto con il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, che presenterà il suo ultimo giallo “Il delitto di Kolymbetra” (Sellerio)