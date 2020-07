M5s a caccia di curriculum

Il partito è in cerca di figure che supportino l'attività istituzionale. Come candidarsi

Il Movimento cinque stelle avvia una campagna di reclutamento curriculum. Nasce, infatti, il ‘Portale talenti’. Il servizio è presentato come uno strumento con cui “ogni iscritto potrà mettere competenze, passione ed energie a disposizione del Movimento 5 stelle”, dando il proprio apporto di professionista in ambiti istituzionali. Quali? Sul blog ufficiale del partito vengono menzionati la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e le istituzioni dell’Unione europea.

“Radunare intorno a sé le menti più visionarie e creative”: questo l’obiettivo dichiarato nella lettera agli iscritti, in cui si legge anche che il portale sarà ispirato al modello di valutazione delle competenze con cui sono stati formati i gruppi parlamentari di Camera e Senato all’avvio della legislatura. “Molte persone – si legge sul blog – durante i colloqui di inizio legislatura, ci hanno confidato: ‘Non importa se mi assumerete oppure no, ma vi sono comunque riconoscente per aver utilizzato un metodo davvero innovativo. Per tutti quelli di prima, infatti, il criterio di selezione era spesso stato… Una telefonata: quella del capetto di turno…’”.

Come candidarsi a “talento” pentastellato? Il primo requisito per accedere al Portale talenti è essere iscritti al M5s. La candidatura può essere effettuata accedendo alla piattaforma online del Movimento “Rousseau” e selezionando una delle posizioni professionali aperte, o può essere inviata in maniera spontanea. Ulteriori informazioni sono contenute nell’area “Come funziona” all’interno del nuovo portale.