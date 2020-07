PALERMO – Tre incidenti nelle ultime ore in città, con quattro feriti di cui uno in gravi condizioni. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che si trovava a bordo di uno scooter: era su un Piaggio Liberty quando si è scontrato con un’auto in via Campolo.

L’impatto si è rivelato molto violento, al punto da rendere necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. E’ stato ricoverato a Villa Sofia, l’ospedale in cui è stato sottoposto alle cure mediche anche l’automobilista, che ha riportato ferite non preoccupanti. Un altro incidente si è verificato in via XX settembre, all’altezza di via Nicolò Garzilli. In questo caso a scontrarsi sono state una Smart ed una bicicletta, il quale conducente, un ragazzo di 22 anni, è stato trasportato al pronto soccorso con codice giallo.

Il terzo scontro in via Patti, nella zona di Pallavicino, dove una donna ha perso il controllo della propria auto, finendo contro il muro perimetrale di una villa: anche lei è stata soccorsa dai sanitari del 118. Su tutti e tre gli incidenti sono in corso le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale.